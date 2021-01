Sono 26 le associazioni vincitrici del Premio Costruiamo il Futuro 2020 per le province di Lecco, Monza e Brianza e Bergamo Isola, che riceveranno un contributo in denaro – da 1.000 a 2.500 euro per un totale di 35.000 euro- a sostegno delle loro preziose attività. L’iniziativa, promossa da Fondazione Costruiamo il Futuro, presieduta dall’onorevole Maurizio Lupi, è nata proprio in Brianza nel 2003 per sostenere i progetti e la vita delle tante associazioni che operano in ambito sportivo e sociale.

Nell’anno più duro Costruiamo il Futuro premia 26 associazioni

Il 2020 è stato un anno difficile. La pandemia ha generato una drammatica emergenza non solo sanitaria con gravi ripercussioni in tanti ambiti. Questa crisi ha toccato anche il Terzo settore: le piccole organizzazioni locali ne sono state infatti travolte, senza strumenti per gestire le nuove esigenze e i costi che improvvisamente si sono trovate ad affrontare, sia per continuare a garantire i propri servizi, che per sopravvivere nonostante lo stop delle attività. Il numero di adesioni al bando lo dimostra: nelle province di Lecco, Monza e Brianza e Bergamo Isola le richieste di contributo sono raddoppiate rispetto al 2019, raggiungendo un numero record pari a 205. Di queste 78 provengono da realtà di ambito sociale e ben 127 da associazioni sportive costrette per la maggior parte ad un blocco delle attività da quasi un anno e a nuove spese mai affrontate in precedenza: sanificazioni straordinarie, spazi più ampi dove accogliere i ragazzi, sostegno economico alle famiglie in difficoltà per poter ridurre le quote di iscrizione e dare la possibilità a tutti di partecipare all’attività sportiva.

Contributi per sostenere i costi straordinari legati al Covid

Tra le realtà selezionate in ambito sociale grande attenzione per l’integrazione delle persone disabili nel territorio, progetti di inclusione sociale attraverso l’arte, sostegno alle famiglie che hanno patito l’assenza dei servizi per i propri cari durante il lockdown. Non solo: l’emergenza in corso ha messo a rischio la possibilità stessa di poter dare continuità alla propria opera; per questo sono stati assegnati contributi per sostenere i costi straordinari legati al Covid o per l’acquisto di strumenti che permettano un contatto a distanza per essere vicini ai propri utenti. Il quadro che emerge non rivela solo la difficoltà da parte della associazioni conseguenti ai lunghi mesi della pandemia, ma anche un grande desiderio di continuare a operare e offrire i propri preziosi servizi, cercando nuove modalità per rispondere ai bisogni che incontrano.

Giuseppe Procopio, segretario generale della Fondazione Costruiamo il Futuro

“Quello che abbiamo scoperto rappresenta un patrimonio inestimabile, capace di generare valore per la comunità e per tutto il territorio. Anche quest’anno siamo riusciti a premiare 26 associazioni attraverso la collaborazione con le istituzioni, con gli enti che si occupano di terzo settore, con le fondazioni e le aziende che ci sostengono. Una grande rete di relazioni che ci permette non solo di diffondere il progetto, ma soprattutto di valutare i bisogni e le necessità reali delle associazioni e mettere in atto iniziative positive e utili. Visto lo straordinario bisogno che quest’anno è stato intercettato, l’impegno è quelle di incrementare per il 2021 le risorse per sostenere queste realtà davvero preziose per le comunità”.

Le associazioni vincitrici

Gulliver ODV Cisano, Associazione CollegaMenti Villa d’Adda, Pallavolo Cisano Bergamasco SSD, ASD Oriens Oratorio Brembate, AGAPH APS Cernusco Lombardone, Centro di aiuto alla vita Brianza lecchese ODV, Oratorio San Filippo Neri e Sant’Agnese Oggiono, Associazione TALITA’ KUM ODV Olginate, ASD Montevecchia, Viride Volley Verderio, ASD Pallavolo Missaglia, ASD Polisportiva Pagnona, Scuola dell’Infanzia “Don Pozzi” Lecco, Croce Bianca Milano – sezione Brianza, Associazione volontariato S. Eugenio Onlus, A.L.I.C.E Monza Onlus, UNITALSI Sottosezione di Monza, ASD A.S.CO Skating Concorezzo, ASDO Verano Brianza, Gruppo Sportivo Dilettantistico Agliatese, Sincro Seregno ASD, AACSO, Forti e Liberi 1878 ASD, ASD Ascot Triante, ASD Basket femminile Biassono, Associazione Tutela Ammalati Psichici.