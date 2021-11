I dati

Nel Meratese meno reati e aumentano quelli scoperti: è quanto è emerso durante l'incontro del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è riunito oggi, mercoledì 23 novembre 2021 a Merate, nell'Auditorium Giusi Spezzaferri. Un summit al quale hanno partecipato il Presidente Vicario dell’Amministrazione Provinciale e i Sindaci di 14 Comuni del comprensorio (Airuno, Brivio, Calco, Cernusco Lombardone, Imbersago, La Valletta Brianza, Lomagna, Merate, Montevecchia, Osnago, Paderno d’Adda, Robbiate, Santa Maria Hoè, Verderio). Alla riunione sono intervenuti anche il Questore Alfredo D’Agostino, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Emilio Fiora ed il Comandante della Compagnia Carabinieri di Merate, Capitano Domenico Cerminara.

Nel Meratese meno reati e aumentano quelli scoperti

Nel corso dell’incontro sono stati analizzati i dati relativi all’andamento della criminalità, soprattutto predatoria, da cui emerge una diminuzione del totale dei reati commessi (-9,23%) ed in particolare, delle rapine (-16,65%) rispetto a un anno fa ed anche rispetto all’anno precedente pre-Covid. Anche per quanto riguarda i furti, si registra una diminuzione del 4,13% rispetto ad un anno fa, con un consistente aumento di quelli scoperti (+ 117,39%).

Ma andiamo con ordine: tra gennaio e ottobre di quest'anno sono stati in tutto 1701 i reati commessi contro i 1874 dello stesso periodo del 2020 mentre quelli scoperti sono passati da 350 a 371.

5 le rapine quest'anno (una in meno rispetto a 12 mesi fa) nessuna delle quali in banca o posta o in negozi. Passano da due a una le rapine in casa: l'episodio è avvenuto a Merate l'8 settembre 2021. I proprietari dell'abitazione, dopo aver sorpreso i ladri sono stati minacciati ai malviventi.

I furti

790 i furti commessi tra gennaio e ottobre di quest'anno: 28 in negozi, 134 su auto parcheggiate e 35 di auto (lo scorso erano stati 48). Ne sono stati scoperti 50, il doppio rispetto a 12 mesi fa. Aumentano i furti da 7 a 9 i furti di moto e da 20 a 23 quello cin destrezza.

"Per i furti in abitazione, che notoriamente destano grave preoccupazione nella cittadinanza, è stata registrata una diminuzione del 10,76% (passano da 344 a 307), con un aumento di quelli scoperti da 11 a 29 (+163,64%)"

Più truffe informatiche

In aumento risultano, invece, le truffe e le frodi informatiche che passano da 220 a 334 in 12 mesi. "Si tratta di un fenomeno da inquadrare nel maggior utilizzo di strumenti informatici da parte della popolazione, dovuto soprattutto ai periodi di lockdown".

Violenza

Negli ultimi due anni non sono stati commessi omicidi ma un tentato omicidio è avvenuto a marzo di quest'anno a Lomagna. In episodio davvero terribile commesso da un 12enne con problemi (quindi non imputabile) che durante una lite ha tentato di uccidere la madre. Hanno purtroppo un segno + sia le lesioni (46 quelle segnalate e nel 2020 erano state 45) e le percosse, 18 in tutto, due in più in un anno.

E ancora due gli episodi di ricettazione, entrambi scoperti, nel 2021 (uno nel 2020) e in entrambi gli anni è stata segnalata una estorsione. Nel campo degli stupefacenti i reti passano da 11 a 9. 168 i danneggiamenti nel 2021 e 3 gli incendi.

Dove calano e dove aumentano i reati

I dati statistici in assoluto, nei 15 Comuni, hanno fatto registrare una diminuzione dei reati, in particolare a Cernusco Lombardone, Imbersago, Airuno, Olgiate Molgora, Robbiate, Verderio, La Valletta Brianza, Brivio e Merate, mentre un aumento significativo si è rilevato nei Comuni di Lomagna e di Santa Maria Hoè e un aumento più contenuto a Paderno d’Adda, Calco, Osnago e Montevecchia.

“Abbiamo voluto dare – ha affermato il Prefetto di Lecco Castrese De Rosa – un forte segnale di attenzione a questo territorio e di vicinanza ai Sindaci in un comprensorio con oltre 75mila abitanti ed una presenza di cittadini stranieri residenti di circa 7500 unità, pari al 10,2% della popolazione. Continueremo ad essere attenti e ad ascoltare la voce dei Primi Cittadini sui territori, per perseguire soprattutto la criminalità predatoria, specie, in questo periodo pre-natalizio, incentivando sempre di più le forme di collaborazione tra le Forze di Polizia a competenza generale e le Polizie locali. Per questo abbiamo sollecitato i Sindaci ad implementare i sistemi di videosorveglianza che costituiscono strumenti utilissimi sul fronte della prevenzione e dell’individuazione degli autori dei reati ed una maggiore illuminazione delle aree sensibili.”

I Protocolli di Vicinato

Soddisfazione è stata espressa dai Sindaci per i risultati che stanno suscitando i Protocolli di Vicinato stipulati con la Prefettura di Lecco (finora hanno riguardato 36 Comuni dell’intera provincia) e per la recente Intesa stipulata con Regione Lombardia su “Stazioni Sicure”, che prevede l’impiego delle Polizie Locali dei Comuni per servizi di controllo e vigilanza nelle Stazioni ferroviarie ed aree adiacenti lungo la tratta Lecco-Milano, specie nelle ore pomeridiane e serali.

Nel corso della seduta del Comitato è stato deciso di di organizzare incontri nei Comuni per sensibilizzare i cittadini sul fenomeno delle truffe on line e dei reati informatici, nonché un’intensificazione dell’attività di controllo, con servizi straordinari di vigilanza, nelle aree che hanno visto un incremento dei reati predatori e dell’attività di spaccio.