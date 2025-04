Nascondevano la droga nei campi: sgominata rete di spaccio tra Bergamo, Lecco e Monza. Un’operazione coordinata dai carabinieri del Comando provinciale di Monza ha infatti portato all’arresto di dieci persone – nove uomini e una donna, di età compresa tra i 24 e i 48 anni – accusate di far parte di una rete dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle province di Monza Brianza, Lecco e Bergamo.

Le indagini, condotte sotto la direzione della Procura di Monza, hanno consentito di ricostruire l'attività illecita del gruppo, attivo tra novembre 2023 e marzo 2024. Le operazioni si concentravano in particolare nei comuni di Cornate d’Adda, Sulbiate e Verderio, dove la banda utilizzava come basi logistiche un’abitazione privata – risultata essere quella dell’unica donna coinvolta – e un esercizio commerciale situato nelle vicinanze.

Gli inquirenti hanno scoperto un ingegnoso sistema di occultamento della droga: una parte degli stupefacenti veniva infatti nascosta in terreni agricoli situati nei dintorni, trasformati in veri e propri depositi clandestini. Durante le perquisizioni, i militari dell’Arma hanno recuperato due machete, con ogni probabilità utilizzati come strumenti di intimidazione o difesa.

Il bilancio complessivo dell’operazione parla chiaro: sequestrati circa 250 grammi di cocaina, 150 grammi di hashish e oltre 15.000 euro in contanti, ritenuti il frutto delle vendite di droga. Oltre ai dieci arresti eseguiti, un’ulteriore persona è stata denunciata a piede libero con le medesime accuse.