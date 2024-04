Meningite: 73enne ricoverato all'ospedale di Merate

Caso di meningite nel Meratese. Grave un 73enne che ora è ricoverato, in prognosi riservata, nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Mandic di Merate.

Caso di meningite nel Meratese, grave un 73enne

L'uomo si era presentato nel reparto di Emergenza e Urgenza del presidio meratese, accompagnato da alcuni familiari, nella giornata di lunedì 1 aprile 2024, a Pasquetta.

Presentava sintomi febbrili acuti e si trovava, a quanto pare, in stato di semicoscienza.

I medici hanno sin da subito sospettato che potesse trattarsi di meningite.

L'anziano ricoverato in Rianimazione, a famigliari e medici cura antibiotica

A seguito di accertamenti più approfonditi i sospetti sono stati confermati e per il 73enne, i famigliari e i medici che erano entrati in contatto con lui sono scattati i protocolli prestabiliti per casi di meningite.

L'anziano è stato quindi ricoverato in Rianimazione in condizioni gravi. Sarebbe stabile, ma le informazioni sulle sue condizioni restano riservate.

Ai famigliari e ai sanitari entrati in contatto con il 73enne, che potrebbero dunque aver contratto il batterio, è stata invece somministrata una cura antibiotica.