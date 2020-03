Medici e infermieri, eroi veri! Mandateci foto, disegni e messaggi

Medici e infermieri, eroi veri! E’ questo il nome dell’iniziativa che il Giornale di Lecco e Giornale di Merate lanciano a partire da oggi, sabato 14 marzo 2020, per fare un regalo al personale sanitario e ai soccorritori che stanno operando in questa emergenza da Coronavirus.

Dediche per medici e infermieri

Medici e infermieri, eroi veri! Facciamo sentire tutto il nostro sostegno e ringraziamento a chi lotta in prima linea. Oggi, a tutti noi è chiesto di restare a casa. In questo particolare e drammatico momento storico del nostro Paese, a ogni cittadino è chiesto da fare la propria parte per affrontare e sconfiggere questo nemico comune: il nuovo Coronavirus. Ma ci sono alcuni di noi che non possono restare a casa e che stanno combattendo in prima linea: sono i medici e gli infermieri che tutti i giorni si prendono cura di noi e che oggi sono chiamati a sforzi e sacrifici maggiori. Per tale motivo tutti dovremmo essere consapevoli, e il nostro gruppo editoriale vuole dirlo a gran voce, che queste donne e questi uomini sono degli eroi veri! E come comunità e territorio dobbiamo e vogliamo far sentire la nostra vicinanza e stima a tutti gli operatori sanitari, che lavorano senza sosta per salvarci la vita. Così nasce l’idea del Giornale di Lecco e Giornale di Merate di raccontare le storie di questi eroi e pubblicare foto, video, disegni, messaggi e pensieri per ringraziarli e sostenerli. Finora abbiamo cercato di svolgere il nostro compito nell’informare i lettori su quello che succede, sollecitando a seguire le raccomandazioni che le istituzioni ci chiedono di rispettare. Adesso però vogliamo fare di più.

Come fare per inviare le dediche?

Per il Giornale di Lecco: messaggi, foto o video si possono inviare via mail all’indirizzo redazione@giornaledilecco.it

Per il Giornale di Merate: le dediche si possono inviare attraverso WhatsApp al numero 334-6860048. Ovviamente è un servizio gratuito e a cui potrete in qualsiasi momento scollegarvi.

Abbiamo sempre avuto la convinzione di lavorare per voi lettori, ma adesso vorremmo avere un canale ancora più diretto e stretto per informarvi e dare voce alla nostra comunità.

Quindi, diciamo a questi eroi veri: forza! E facciamogli sentire il nostro sostegno e ringraziamento perché sappiano che non sono soli in questa battaglia. Che tutti insieme possiamo vincere!