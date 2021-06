E' in corso dalle prime ore della mattinata di oggi, mercoledì 16 giugno 2021, una maxi operazione dei Carabinieri della Compagnia di di Merate per assicurare alla giustizia gli autori di oltre 40 furti.

Maxi operazione dei Carabinieri per assicurare alla giustizia gli autori di oltre 40 furti: 5 ordinanze di custodia cautelare

Una quarantina i militari impegnati nel "blitz": i Carabinieri infatti stanno dando esecuzione a cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse da Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lecco nei confronti di cinque uomini sospettati di aver messo a segno decine e decine di furti in abitazione. Si tratta di quattro uomini di origini albanesi e di un italiano che per altro percepisce il reddito di cittadinanza.

I colpi, di cui i cinque sono ritenuti responsabili, sono stati commessi non solo in provincia di Lecco, ma anche nei territori limitrofi del Comasco e della provincia di Monza e Brianza.

