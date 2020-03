Maxi incendio nel bosco: intervento dell’elicottero per domare le fiamme VIDEO

Maxi incendio nel bosco: intervento dell’elicottero dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme. Insieme ai pompieri, si è recato sul posto anche il sindaco di Santa Maria Hoè Efrem Brambilla. Tutti hanno raggiunto l’area indossando rigorosamente mascherine e guanti, come precauzione per tutelarsi dall’eventuale contagio da Coronavirus Covid-19 a causa dell’emergenza sanitaria ed epidemiologica.

Maxi incendio nei boschi all’altezza di Hoè

È divampato poco dopo le 14 di oggi un incendio nell’area boschiva di Hoè a Santa Maria Hoè. Sono stati allertati subito i Vigili del Fuoco perché l’area sarebbe abbastanza estesa e non è molto lontana dal centro abitato. Molti cittadini hanno notato dalle finestre di casa il fumo che continuava a crescere tra la vegetazione non troppo distante dalle proprie case. In questi momenti si è quindi reso necessario anche l’intervento di un elicottero per domare le fiamme, vista la zona impervia da raggiungere. È bruciata una superficie di circa due ettari di terreno ed ora sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri forestali sull’origine del rogo.