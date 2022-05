Cernusco-Brivio

Maxi furto in azienda agricola: nei guai un 36enne. I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Merate hanno infatti denunciato in stato di libertà S.E., 36 anni con casa a Cernusco Lombardone per l’ipotesi di reato di ricettazione.

Nel corso di una perquisizione effettuata nell’ambito delle indagini condotte su vari furti avvenuti in zona, all’interno di un box nella disponibilità del denunciato, i Carabinieri hanno rinvenuto numerosi attrezzi di dubbia provenienza, in particolare da giardinaggio, fra cui tre tagliasiepi, tre soffiatori e sei motoseghe, per un valore di diverse migliaia di euro.

Subito è stato accertato che parte della refurtiva è relativa ad un furto avvenuto nella nottata del 30 marzo scorso, ai danni di un’azienda agricola in Brivio. Pertanto, quanto riconosciuto verrà restituito al titolare mentre sull’altro materiale proseguiranno gli accertamenti per risalire agli eventuali legittimi proprietari.