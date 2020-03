Maschere da snorkeling distribuite dalla Protezione Civile FOTO

Maschere da snorkeling distribuite dalla Protezione Civile. E’ successo oggi lunedì 30 marzo 2020 a Osnago.

Maschere da snorkeling distribuite dalla Protezione Civile

I volontari del nucleo operativo “I falchi” sono stati infatti impegnati nello smistamento di alcune maschere che potranno poi funzionare come respiratori. “Oggi, in collaborazione con il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Concorezzo, abbiamo contribuito al primo smistamento e pre-consegna delle maschere da snorkeling. Dopo averle divise dal boccaglio, vengono inscatolate e portate al punto di stoccaggio successivo – hanno spiegato i volontari del gruppo osnaghese nella giornata di oggi, lunedì 30 marzo 2020 – Ci viene inoltre comunicato che possiamo riprendere con la richieste delle maschere, che successivamente consegneremo sempre ai colleghi”.

Verranno utilizzate come respiratori

Le maschere da sub smistate verranno poi utilizzate come respiratori per i malati di Covid-19. A renderlo possibile anche tante aziende lombarde, come la Sharebot di Nibionno che ha stampato alcune valvole 3d per collegare le maschere ai condotti dell’ossigeno.