Maltempo, scoperchiata una palestra e alberi abbattuti FOTO

Il maltempo ha provocato danni molto seri nei paesi a cavallo tra il Casatese e l’Oggionese. Il paese più colpito è stato Nibionno, dove la palestra di Tabiago è stata scoperchiata e dove numerosi alberi sono stati abbattuti.

Gravi danni a causa del maltempo

Gravi i danni provocati dal forte vento abbattutosi sulla Brianza all’ora di pranzo di oggi, venerdì 25 settembre 2020. A Tabiago di Nibionno le raffiche hanno fatto staccare le lamiere della copertura della palestra: fortunatamente non hanno colpito nessuno e sono precipitate nei campetti sottostanti. Numerosi gli alberi abbattuti. Sul posto ci sono i Vigili del fuoco e i volontari del Comune, impegnati nella rimozione delle fronde e dei rami per rimettere al più presto in sicurezza la zona.

Alberi sulla strada tra Suello e Cesana

Al confine tra Suello e Cesana si segnalano invece degli alberi che, caduti al suolo, hanno invaso la carreggiata. Sul posto i Vigili del fuoco.