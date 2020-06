Maltempo: allagamenti e smottamenti nel Lecchese FOTO

L’ondata di maltempo che sta colpendo il Lecchese, preannunciata oggi con un bollettino di allerta meteo rossa della Protezione Civile di Regione Lombardia, sta causando disagi sul territorio. In partiocolare le zone più colpite al momento sono quelle della Brianza Lecchese e dell’Oggionese, ma non solo

Maltempo: allagamenti e smottamenti nel Lecchese

Sono diverse le segnalazioni di allagamento, da Merate a Missaglia, da Santa Maria Hoè. Si registrano interventi dei Vigili del fuoco nella zona di via Volta a Missaglia, a Casatenovo in via Giovenigo e in via Piave a Viganò. E ancora, nell’Oggionese, in via Milano a Ello dove ha ceduto una pozione di muro e in via Volta a Cesana Brianza.

Già nel pomeriggio di oggi, dopo le fortissime piogge cadute ieri, domenica 7 giugno 2020 sul nostro territorio, a Santa Maria Hoè era franato un versante in via Semenza.

“Stiamo intervenendo anche su altri diversi punti critici, in particolare nella frazione Hoè, in cui si sono registrati numerosi danni” ha scritto il sindaco di Santa Maria Hoè Efrem Brambilla su Facebook. Paura per un gruppo di pescatori sorpresi dal temporale a Bosisio, sulle sponde del lago. In merito alla vicenda sono stati allertati Vigili del Fuoco e sanitari, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Detriti nel Lago a Bellano