Malore sul camion: muore 57enne FOTO e VIDEO

Malore sul camion, muore un camionista di 57 anni. Non ce l’ha fatta l’autotrasportatore che si è sentito male nel pomeriggio di oggi, lunedì 29 giugno 2020 poco prima delle 17.30 a bordo del suo camion a Osnago, in via delle Marasche, nei pressi del Decathlon.

Malore sul camion: muore 57enne

L’hanno visto parcheggiare il camion e lo aspettavano per una consegna ma in realtà dal mezzo pesante l’uomo non è mai sceso. E così gli addetti della ditta Orvad di Osnago si sono precipitati a capire cosa fosse successo. Quando sono arrivati al furgone hanno trovato l’autista, un uomo di 57 anni riverso sul sedile, privo di conoscenza. Subito è stata messa in moto la macchina dei soccorsi. A Osnago la centrale operativa dell’Agenzia Regionale di Emergenza e urgenza ha inviato, con il codice rosso di massima gravità i medici a bordo dell’elicottero decollato da Como e i volontari della Croce Bianca di Merate. Subito i sanitari si sono resi conto della gravità della situazione e hanno messo in atto le manovre rianimatorie che sono durate per minuti. Poi, una volta stabilizzato, hanno portato il camionista in ospedale, sempre in codice rosso. Le sue condizioni, disperate, sono precipitate nel giro di meno di un’ora e il 57enne è deceduto. In merito alla vicenda sono stati allertati anche i Carabinieri di Merate.