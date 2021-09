Soccorritori e forze dell'ordine mobilitatati nella mattinata di oggi, venerdì 10 settembre 2021, per una donna colta da un malore in stazione a Paderno.

Malore in stazione: donna rianimata dai soccorritori

Ad chiedere l'intervento dei sanitari, intorno alle 9.30 di questa mattina, è stato un addetto delle ferrovie che ha notato la donna, una 62enne, accasciata al suolo sul lato di banchina che si affaccia sul parcheggio sterrato di via dei Roncà. La donna sembrava priva di conoscenza quindi la centrale operativa dell'Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza ha dirottato a Paderno, con il codice rosso di massima gravità, i volontari della Croce Bianca di Calusco a bordo dell'ambulanza.

Contemporaneamente, in stazione, si sono diretti gli agenti del Comando di Polizia intercomunale di Paderno Verderio e Robbiate. La 62enne è stata rianimata sul posto prima di essere trasferita in codice giallo in ospedale. Le sue condizioni quindi, seppur serie, non dovrebbero essere fortunatamente critiche.

LEGGI ANCHE Cade dal tir, camionista ferito