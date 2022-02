sirene spiegate

Il giovane è stato trasferito all'ospedale San Leopoldo Mandic

Paura all'alba di oggi, domenica 20 febbraio 2021 per un giovane di 19 anni colpito da un malore in strada. E' successo intorno alle 6.30 a Verderio, in viale Municipi (ex Verderio superiore).

Malore all'alba in strada: 19enne in ospedale

Ancora da chiarire i contorni della vicenda: quel che è certo è ce il giovanissimo, inizialmente, è apparso in condizioni critiche tanto che i sanitari si sono mobilitati con il codice rosso di massima gravità temendo per la sua vita. Sul posto, a sirene spiegate, si sono precipitati i volontari della Croce Bianca di Merate. Fortunatamente dopo le prime tempestive cure prestate in strada i quadro clinico è apparso decisamente meno grave. Il ragazzo è stato caricato sull'ambulanza e trasferito all'ospedale San Leopoldo Mandic per gli accertamenti del caso ma le sue condizioni non destano preoccupazione.