Intervento dei soccorritori nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 30 agosto 2021 a Brivio per un uomo che è stato colto da un malore al bar.

Malore al bar: soccorsi sul lungofiume

La richiesta di aIuto è scattata pochi minuti prima delle 14. L'uomo si trovava all'interno del Tofè Cafè, locale che si affaccia sull'Adda a pochi passi dal ponte che collega Brivio con Cisano, quando improvvisamente si è sentito male. Sul posto la centrale operativa di Areu ha dirottato, inizialmente con il codice rosso di massima gravità, l'auto medica con a bordo gli uomini del 118 e l'ambulanza dei volontari della Croce Bianca di Merate.

Fortunatamente dopo le prime tempestive cure prestate sul posto, le condizioni dell'uomo, seppur serie, non sono apparse critiche. Il malcapitato è stato trasferito sull'ambulanza per essere trasportato all'ospedale Mandic di Merate in codice giallo per le cure del caso.

