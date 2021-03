E’ morto Giuseppe Ripamonti, noto imprenditore di Calco: insieme ai suoi cinque fratelli aveva fondato la storica segheria che si affaccia su via Nazionale.

Lutto per la scomparsa dell’imprenditore Giuseppe Ripamonti

Ieri, martedì 16 marzo 2021, è morto Giuseppe Ripamonti, per tutti Pino, storico imprenditore di Calco. Nato e cresciuto in paese, dopo una breve parentesi come operaio in una ditta di Brivio negli anni Cinquanta ha dato vita ad una segheria insieme ai suoi cinque fratelli Felice, Giovanni, Francesco, Vittorio e Carlo.

Negli stessi anni hanno dato vita anche ad un’azienda agricola che c’è ancora oggi. Brianzolo doc, “era molto devoto al lavoro ed era convinto che questo dia dignità alla vita di una persona” ha raccontato Claudia, primogenita dello storico imprenditore. A piangere la sua morte anche i fratelli Fiorella, Lorenza e Serafino, la moglie Rosanna con cui si era sposato nell’ormai lontano 1963, gli amatissimi nipoti Mosé, Lucia, Linda, Giulia, Martina e Giuseppe e il piccolo pronipote Giosuè, che a giugno 2020, venendo alla luce, ha esaudito il suo grande desiderio di diventare bisnonno.

Oltre al lavoro, Giuseppe Ripamonti amava molto anche viaggiare: “E’ stato in moltissimi posti, ad esempio in Patagonia, in Islanda e in Alaska – ha concluso la figlia – Era un amante della natura”. Il funerale dello storico titolare della segheria di via Nazionale verrà celebrato domani, giovedì 18 marzo 2021 nella chiesa parrocchiale di San Vigilio: alle 14 si terrà la recita del rosario e alle 14.30 la funzione funebre.