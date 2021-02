Lombardia: lunedì 22 al via le vaccinazioni anti Covid per gli agenti di Polizia locale

Lunedì 22 al via le vaccinazioni anti covid per gli agenti di Polizia locale. Lo comunica l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato.

Vaccinazioni anti covid per gli agenti di Polizia locale

“I primi a vaccinarsi – sottolinea l’assessore – saranno gli appartenenti al Corpo del Comune di Milano. Il Centro vaccinale sarà quello del Policlinico ubicato in Fiera. A seguire saranno vaccinati gli appartenenti ai corpi delle Polizie locali degli altri Comuni lombardi“.

“Nell’ultimo anno caratterizzato dalla pandemia – aggiunge De Corato – gli uomini e le donne della Polizia locale, così come gli appartenenti alle Forze dell’ordine e delle Forze armate, hanno continuato a svolgere un lavoro intenso e costante sul territorio. Sia nel contrasto alla criminalità che nella gestione dell’emergenza. E per questo li ringraziamo enormemente”.

“In diverse occasioni – conclude De Corato – Regione Lombardia ha riconosciuto ruolo e attività stanziando fondi ad hoc per il lavoro straordinario, predisponendo specifiche operazioni Smart-Covid e consegnando dispositivi di protezione individuale agli agenti”.

Iniziate le vaccinazioni per gli over 80

Intanto nella giornata di ieri, giovedì 18 febbraio, sono partite le vaccinazioni per gli over 80 residenti in Regione Lombardia. Sono stati in totale 3.823 gli anziani che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid nell’ambito della fase “1 ter” di cui 114 nel territorio di Ats Brianza.