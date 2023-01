Lecchese trovato morto in auto: la vittima è Marco Umberto Poldelmengo

Tragedia nella prima mattinata di oggi, mercoledì 11 gennaio 2023: un lecchese è stato trovato morto nella sua auto. Il macabro rinvenimento è avvenuto una manciata di minuti prima delle 9 ad Airuno, in via Statale sul confine con Olginate. Secondo una prima ipotesi l'uomo, Umberto Marco Poldelmengo, 65 anni, residente a Lecco, amministratore delegato di una società con sede in Brianza, sarebbe stato colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo.

Lecchese trovato morto in auto

La tragedia si sarebbe consumata ieri sera: l'uomo, di ritorno dal lavoro si sarebbe sentito male probabilmente mentre era alla guida. Avrebbe accostato nella zona della ex caserma della Giardia di Finanza senza riuscire a dare l'allarme. I familiari, non vedendolo rientrare a casa, già nella serata di ieri avevano dato l'allarme.

Questa mattina un passante ha notato il corpo e ha allertato i soccorsi.

Sul posto, con il codice rossi si massima gravità, si sono precipitati i volontari della croce verde di Bosisio Parini sull'ambulanza e gli uomini del 118 su un'automedica. Ad Airuno sono intervenute anche due pattuglie di Carabinieri della Compagnia di Merate.

Purtroppo a medici non è rimasto che il compito di constatare il decesso.