Le Iene nel Meratese per un caso molto delicato

Le telecamere del programma tv di Italia Uno Le Iene approdano nel Meratese e precisamente ad Airuno. In realtà una troupe guidata dall’inviata Nina Palmieri in Brianza ci è venuta già da una decina di giorni, ma il servizio andrà in onda nella serata di domani, martedì 17 novembre 2020.

Le telecamere de Le Iene ad Airuno

Stando a quanto raccolto sul territorio – e confermato poco fa dall’ufficio stampa di Mediaset – Le Iene si sono occupate della vicenda del professor Carlo Gilardi, conosciutissimo ad Airuno per essere un insegnante in pensione ma soprattutto un grande benefattore. “Dopo oltre 20 giorni, da quel che sembrerebbe un prelievo forzoso, nessuna delle tante persone a lui care ha potuto più parlargli e nessuno in paese sa dove sia stato portato” così si legge nella nota diffusa da Mediaset, con la quale viene inquadrato il motivo della presenza delle telecamere del programma di Italia Uno nel nostro territorio.

Un caso estremamente delicato

L’inviata de Le Iene avrebbe parlato con Ibrahim, giovane di origini marocchine residente a Brivio, legato da amicizia al professor Gilardi. E sarebbe stato proprio lui a raccontare davanti alle telecamere quella che sembra a tutti gli effetti una vicenda estrememente delicata. “Carlo è un uomo colto, gentile e umile che tutti amano – continua la nota di Mediaset – Non si è mai sposato, non ha figli e neanche parenti in vita, ad eccezione di una sorella più anziana di lui da tempo ricoverata in una casa di riposo. È un uomo d’altri tempi che dispone di un patrimonio grandissimo e che ha fatto dell’aiutare il prossimo la sua missione. La sua una vita fatta di gesti di incredibile generosità, piena di cultura e di poesia ma anche di lavori umili nella sua campagna, sempre sorretto da una grandissima fede. Nel servizio in onda domani anche la testimonianza di Ibrahim, che fino a poche settimane fa era il suo badante”. Il servizio girato tra Airuno e Brivio andrà in onda domani, martedì, in prima serata su Italia Uno.