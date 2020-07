Le fiamme divorano il tetto di una villa FOTO E VIDEO

Intervento dei Vigili del Fuoco nella serata di oggi, giovedì 16 luglio 2020 per un incendio a Merate. In fiamme il tetto di una villa di recente costruzione situata nella frazione di Sartirana.

Incendio a Merate: le fiamme divorano il tetto di una villa

Al vaglio dei pompieri l’origine del rogo che si è sviluppato sulla copertura di una villetta di un piano situata in via delle Scansigole, una arteria a fondo cieco in una zona prettamente residenziale. Non è escluso che la scintilla possa essere partita da uno dei pannelli solari.

A far scattare l’allarme, intorno alle 21, è stata una vicina di casa della coppia residente nella villetta. Secondo una prima ricostruzione, insospettita da alcuni rumori, la donna si è affacciata e ha visto la colonna di fumo salire dal tetto. A quel punto si è precipitata a suonare il campanello per verificare se i proprietari fossero in casa e se stessero bene. La coppia era all’interno della villetta ma non si era resa conto di nulla.

E’ stata una seconda vicina, a quel punto, a chiamare i pompieri. Sotto choc, ma fortunatamente incolumi i proprietari. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Merate con tre mezzi, tra i quali anche l’autoscala con la quale hanno raggiunto il tetto e domato poi le fiamme.

I pompieri hanno lavorato a lungo evitare che l’incendio si propagasse e sono poi riusciti ad avere la meglio sul rogo. Purtroppo i danni riportati dalla struttura sono estremamente gravi.