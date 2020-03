Latte gratis ai bisognosi e dolci in regalo all’ospedale

Latte gratis ai bisognosi, biscotti e colombe in omaggio ai medici e agli infermieri dell’ospedale, i veri eroi di questa emergenza sanitaria. E’ un bellissimo gesto, quello compiuto dalla Pasticceria Milena di Robbiate, che costretta a chiudere l’attività ha deciso di donare i prodotti rimasti in negozio a una giusta causa.

Latte gratis e dolci al Mandic

Fuori dalla Pasticceria Milena, vero e proprio riferimento per il territorio meratese (all’incrocio di Robbiate lungo la strada che porta alla Sernovella), i titolari hanno infatti posizionato alcune bottiglie di latte che scade proprio oggi, giovedì 12 marzo 2020. “I prodotti meno deperibili (colombe, biscotti ecc..) li porteremo in giornata all’Ospedale Mandic, come piccolo gesto di ringraziamento verso tutti coloro che sono in prima linea in questa emergenza. I prodotti più deperibili invece vorremmo regalarli a chi ne ha bisogno e può passare a ritirarli fuori dal negozio” hanno spiegato i titolari. Un bellissimo gesto, che fa onore a una nota famiglia di commercianti e che senza dubbio verrà apprezzato sia dalle famiglie bisognose ma anche dal personale del Mandic, alle prese con la difficilissima emergenza da Coronavirus che ora dopo ora continua a fagocitare posti letto anche a Merate.