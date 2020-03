L’associazione Faresalute piange il volontario Sergio Pennati

E’ morto Sergio Pennati, pilastro del volontariato nel Meratese e in particolare dell’associazione Faresalute. Aveva 69 anni.

Lutto nel mondo del volontariato

Sergio Pennati, 69 anni, si è spento ieri – 17 marzo 2020 – dopo aver combattuto contro una malattia che non gli ha lasciato scampo. Molto conosciuto e apprezzato nel Meratese, Pennati è stato una risorsa preziosa per la comunità nell’ambito del volontariato. Consigliere del Comitato Direttivo di Faresalute – associazione senza fini di lucro che promuove dal 2009 un sistema di assistenza socio- sanitaria, finalizzata al miglioramento della qualità della vita per chi sta vivendo situazioni di malattia e di disagio sul nostro territorio – si è speso con abnegazione e costante impegno per dare sostegno a coloro che si ritrovano a fare i conti con le fragilità connesse a gravi malattie.

Il ricordo di Faresalute

E sono proprio i colleghi di Faresalute a ricordarlo, con commozione e gratitudine, attraverso una nota ufficiale del presidente Gerolamo Corno: “Il Presidente, Il Comitato Direttivo, il Direttore Scientifico, I Volontari, dell’Organizzazione Faresalute, con intenso dolore, comunicano che il Carissimo Sergio Pennati, Consigliere del Comitato Direttivo, figura di riferimento del Punto Accoglienza dell’ospedale di Merate, sempre attivo e disponibile a supportare ogni tipo di iniziativa dell’Associazione, nella giornata di oggi 17 marzo 2020 è mancato all’affetto dei Suoi Cari ai quali rivolgiamo le nostre corali più sentite condoglianze. Purtroppo, il particolare momento di emergenza sanitaria, non ci consente nemmeno di accompagnarlo nel suo ultimo viaggio terreno.

Rimarranno, tuttavia, indelebili nel cuore e nei ricordi di tutti i Volontari e Soci di Faresalute la Sua immagine, il Suo modo d’essere e la Sua generosità sempre improntata a dare il massimo aiuto e sostegno ai malati. Un esempio che resterà da guida e riferimento, per sempre, per la nostra Associazione”.

Sergio Pennati, un uomo dedito al prossimo

Pennati lascia la moglie Maria Grazia e la figlia. “Una persona dedita al prossimo, uno che non si è mai tirato indietro quando c’era da fare del bene” ricordano ancora gli amici, che hanno avuto modo di apprezzare l’immensa generosità che ha contraddistinto il suo agire. Al dolore della perdita, come sottolineato dal presidente Corno, si unisce la frustrazione di non potersi stringere attorno a Sergio e ai suoi cari per le esequie, in seguito alle disposizione governative finalizzate al contenimento dei contagi da Covid-19. La comunità meratese, siamo certi, gli avrebbe riservato un grandissimo (e meritato) abbraccio, misto a gratitudine.