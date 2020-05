Lario reti Holding: riaprono gli sportelli di Lecco-Merate-Calolziocorte

Riaprono gli sportelli idrici di Lecco, Merate e Calolziocorte. A partire da lunedì 18 maggio, Lario Reti Holding garantirà l’apertura di 3 degli sportelli idrici dislocati in Provincia.

Tutte le pratiche resteranno comunque effettuabili anche da casa, chiamando il numero verde gratuito 800 08 55 88 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail utenze.acqua@larioreti.it

Le fasce di apertura degli sportelli al pubblico saranno:

• Lecco: dal lunedì al giovedì, 08:30 -12:30 e 13:30 -16:00

• Calolziocorte: dal lunedì al giovedì, 08:30 -12:30 e 13:45 -15:00

• Merate: dal lunedì al giovedì, 08:30 -12:30 e 13:45 -16:00

Gli ingressi avverranno in maniera contingentata, un cliente per volta e successivamente alla misurazione della temperatura corporea.

Lario Reti Holding valuterà la modifica delle fasce di garanzia del servizio e la riapertura di ulteriori sportelli in base all’evolvere della situazione epidemiologica.