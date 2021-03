Lacrime per l’ultimo saluto a don Luca Pozzoni

La comunità si è riunita a San Bernardino, questa mattina, per l’ultimo saluto a don Luca Pozzoni, il sacerdote salesiano si è spento nella prima mattina di mercoledì a 47 anni.

La famiglia, gli amici e poi una intera comunità. Quella salesiana, ma anche quella clarense. Questa mattina a San Bernardino è stato dato l’ultimo saluto a don Luca Pozzoni. Il sacerdote salesiano è venuto a mancare mercoledì mattina dopo aver lottato per qualche anno contro la malattia. Don Luca era originario di Pagnano (Merate) e, in località san Giorgio, ed è arrivato a Chiari nel 2015. Finchè ha potuto ha ricoperto il ruolo di responsabile dell’oratorio di San Bernardino. Prima, invece, era stato direttore dell’oratorio di Arese, nel Milanese.

Tutto è stato predisposto per la Messa nella palestra di Samber. Inoltre, anche fuori, sono state aggiunte le sedie e attivati gli autoparlanti. La cerimonia, così come il rosario di ieri sera, è visibile anche in streaming su tutti i canali di San Bernardino.

La funzione

Un silenzio assordante questa mattina nella palestra e in tutto l’oratorio in attesa del vescovo Pierantonio Tremolada che ha celebrato la funzione. Al suo arrivo il vescovo ha salutato i cari genitori di don Luca. Presenti centinaia di giovani e di persone, opportunamente distanziate, tra la palestra e gli spazi esterni. La funzione è anche stata trasmessa in streaming. Il dolore per la scomparsa di un sacerdote che ha fatto tanto per la comunità è evidente. Presenti tutti i salesiani che hanno voluto ringraziare il vescovo per la sua presenza ma anche i sacerdoti della parrocchia dei santi Faustino e Giovita di Chiari. Presenti anche numerosi esponenti dell’amministrazione comunale. Canta la Piccola Accademia di musica di San Bernardino.