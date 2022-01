Fiamme gialle

Il titolare dell'azienda aveva trasferito la società e tutto il suo patrimonio in Ungheria per evitare di pagare le tasse.

Un'operazione della Guardia di Finanza che ha preso avvio dalla Provincia di Padova, ma che ha dato i suoi frutti in Martesana e nel Lecchese. La Procura della Repubblica ha disposto sequestri di beni per un valore di circa un milione di euro. Nel mirino Cernusco sul naviglio, Cassina de' Pecchi e Vignate. Non solo ma le fiamme gialle hanno posto i sigilli ad un immobile di Merate.

La Finanza sequestra beni per un milione: sigilli ad un immobile di Merate

I militari del Nucleo i Polizia economica finanziaria della Gdf, come riportano i colleghi di primalamartesana.it hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo su beni intestati a una holding immobiliare con sede a Galzignano Terme (Padova). Nel registro degli indagati due persone cui sono stati contestati i reati di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e auto-riciclaggio.

Le indagini hanno consentito di riscontrare come un avvocato internazionalista, per evitare di saldare le imposte dovute dalla società e dal suo titolare (nel frattempo deceduto), su mandato dello stesso ha trasferito tutte le quote dell'immobiliare italiana a una società ungherese, poi reintestandole a un prestanome e trasformando l'impresa domestica in una società semplice.

In questo modo ha potuto raggirare il fisco e al tempo stesso salvaguardare le finanze e il patrimonio dell'azienda precedentemente battente bandiera Tricolore (in verticale e non in orizzontale però).

Sequestrati sei immobili

Il sequestro preventivo è stato applicato su sei immobili ubicati a Cernusco sul Naviglio, Cassina de'Pecchi, Vignate e Merate per un valore complessivo di circa un milione di euro. Questo patrimonio di proprietà dell'immobiliare fungerà da garanzia del credito erariale.