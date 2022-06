Intossicazione etilica, grave una ragazza

Nottata movimentata, quella appena trascorsa, per i soccorritori: a Bellano una ragazza di 18 anni è stata soccorsa in codice rosso per intossicazione etilica, a Osnago un 69enne è rimasto invece coinvolto in un grave incidente.

Intossicazione etilica e incidente: nottata movimentata

L'intervento più serio è avvenuto poco prima delle 23 di ieri, venerdì, sul lungolago di Bellano. Una ragazza di 18 anni ha accusato un malore a causa di un'intossicazione etilica: un'autoambulanza del Soccorso Bellanese si è precipitata in via Grossi con la massima urgenza e i soccorritori hanno prestato alla giovane le prime cure, prima di trasferirla in ospedale a Lecco. Le sue condizioni sono parse meno gravi del previsto e le è stato assegnato il codice giallo.

Si è invece ferito seriamente il 69enne che alle 2.30 di stanotte è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Osnago, in via Statale. La dinamica al momento non è chiara: l'automobilista sarebbe però finito fuori strada, rimanendo ferito: sul posto ambulanza della Croce Bianca e Carabinieri. Il 69enne è stato trasportato all'ospedale di Merate in codice giallo.