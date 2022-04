Notte movimentata

Nottata movimentata, quella appena trascorsa, nel Lecchese. I soccorritori sono intervenuti a Calolziocorte e a La Valletta Brianza per prestare aiuto a due persone per intossicazione etilica.

Intossicazione etilica, due in ospedale

Il primo intervenuto si è verificato poco dopo le 22.30 in corso Europa a Calolzio, dove un 37enne è stato soccorso in codice verde dai Volontari del soccorso di Calolzio. Sul posto anche un'automedica. E' stato trasferito in ospedale a Lecco.

Il secondo intervento è avvenuto in via Roma a La Valletta Brianza poco dopo le 2.30. Un 36enne è stato soccorso in codice rosso da un'autoambulanza, ma fortunatamente le sue condizioni sono apparse meno gravi del previsto. E' stato portato in ospedale a Merate.