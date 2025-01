Un uomo di circa 80 anni, residente in un comune del Meratese, è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Mandic di Merate dopo aver ingerito accidentalmente una quantità significativa di detergente per pavimenti. L’anziano avrebbe scambiato il contenitore del prodotto per una bevanda, provocando un grave incidente domestico.

Ingerisce detersivo: anziano ricoverato in ospedale

Giunto al Pronto Soccorso con forti dolori addominali e al torace, è emerso che, oltre ad aver ingerito il liquido tossico, aveva anche inalato parte del prodotto, aggravando ulteriormente il quadro clinico.

Il personale sanitario è intervenuto immediatamente, sottoponendo il paziente a una lavanda gastrica e avviando le terapie necessarie per scongiurare complicazioni respiratorie. L'anziano è attualmente ricoverato nel reparto di Medicina Generale, sotto la supervisione del primario Paolo Dionigi Rossi, e le sue condizioni sono ora stabili, come confermato dall'Asst di Lecco.

Secondo una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe avvenuto in un momento di scarsa lucidità. Grazie al pronto intervento dei medici del reparto di Emergenza, diretto dal primario Giovanni Buonocore, è stato possibile evitare il peggio. L’episodio ha generato attimi di forte apprensione nei corridoi dell’ospedale, ma il tempestivo lavoro del team sanitario si è rivelato decisivo per salvare la vita dell’uomo.

