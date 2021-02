Incidente sulla Provinciale: auto imbocca la rotonda in senso contrario

Incidente sulla Provinciale intorno alle 18 di oggi, lunedì 1 febbraio 2021. Il sinistro è avvenuto lungo la Sp342 a Brivio, poco distante dalla scuola materna.

Carambola sulla Provinciale, coinvolte tre auto

Stando alle prime ricostruzioni sembrerebbe che una donna al volante del suo Suv Bmw di colore bianco abbia perso il controllo della vettura mentre procedeva da Cisano. L’auto si sarebbe dapprima schiantata contro un cartello, abbattendolo, continuando poi la sua folle corsa lungo la rotonda, imboccata in senso contrario. Immediato lo schianto, dapprima contro un Fiat Doblò blu e poi contro una Nissan Micra di colore bianco.

Sul posto si sono subito portate, in codice giallo, tre ambulanze, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Merate. Una donna di 81 anni e un uomo di 77, che erano a bordo del Bmw guidato dalla pensionata, sono stati soccorsi e trasportati in codice verde all’ospedale, dopo che la donna è stata estratta dall’auto grazie all’aiuto dei pompieri.

Un altro uomo, che era a bordo del Doblò, è stato soccorso in codice verde e portato in ospedale per accertamenti.

Lunghe code sulla Provinciale

Il traffico è rimasto a lungo congestionato in entrambi i sensi, con lunghe code e le forze dell’ordine impegnate a gestire i flussi.