Incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 18 febbraio 2021 a Merate. Un operaio è rimasto ferito mentre stava scaricando un camion carico di merce con il muletto. Tutto è successo poco prima delle 14 all’interno della sede CVS Trading di Via Bergamo, al civico 44.

Incidente sul lavoro: operaio si ferisce col muletto

Subito i colleghi del ferito hanno chiesto aiuto mettendo in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto, a sirene spiegate e con il codice rosso di massima gravità, si sono precipitati i volontari della Croce Bianca di Merate e gli uomini del 118 a bordo dell’auto medica.

L’uomo è stato immediatamente soccorso: fortunatamente dopo le prime cure il quadro clinico è apparso, seppur serio, meno grave di quanto inizialmente ipotizzato. L’uomo infatti, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito in ospedale in codice giallo e quindi non in pericolo di vita.

Nella sede della CVS Trading sono intervenuti anche i Carabinieri di Merate ai quali spetterà il compito di ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente lavorativo.