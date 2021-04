Attimi di apprensione nella prima mattinata di oggi, giovedì 29 aprile 2021, per un incidente sul lavoro avvenuto a Verderio. Secondo una prima ricostruzione un uomo di 71 è scivolato dal cassone di un camion nel piazzale di una impresa in via Piave ed è caduto a terra picchiando violentemente la testa.

Incidente sul lavoro: autista scivola dal cassone camion e picchia la testa

In un primo momento si è temuto il peggio tanto che la centrale operativa dell’Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza, poco prima delle 10.30, ha inviato sul posto due equipaggi sanitari con il codice rosso di massima gravità.

A Verderio si sono precipitati i volontari della Croce Bianca sull’ambulanza e gli uomini del 118 sull’auto medica. L’uomo, che cadendo dal cassone ha riportato una ferita al capo non perdendo fortunatamente conoscenza, è stato medicato e stabilizzato sul posto prima di essere trasferito in ospedale per accertamenti. Fortunatamente le sue condizioni non sono critiche.

In via Piave sono giunti per gli accertamenti anche i Carabinieri della Compagnia di Merate e e sono stati allertati i tecnici dell’ispettorato del lavoro dell’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza.