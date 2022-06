Incidente nella notte, ferito un centauro

Grave incidente: si è temuto il peggio per un centauro di 47 anni. E' successo nella notte appena trascorsa a Colle Brianza.

Grave incidente nella notte

Il fatto è avvenuto attorno alla 1.15 della notte tra ieri, venerdì, e oggi, sabato 25 giugno 2022 lungo la Strada Provinciale 58 che sale da Santa Maria Hoè, passa per Colle e conduce a Galbiate.

Ignota al momento la causa della caduta: le condizioni del 47enne centauro in un primo momento sono sembrate gravissime, tanto che a Colle sono salite a sirene spiegate, in codice rosso, un'autoambulanza della Croce Rossa di Olgiate Molgora e un'automedica. Stabilizzato sul posto, il motociclista è sembrato meno grave del previsto ed è stato infine trasportato in codice verde all'ospedale di Merate.