Incidente mortale sul lavoro: papà lecchese muore a Milano. La vittima è Maurizio Mazzeo, operaio di 52 anni residente a Montevecchia alle Quattro strade. L'uomo è ieri, 24 dicembre 2024, a Milano, è rimasto schiacciato tra un mezzo dell'Amsa, società per cui lavorava, e un'auto parcheggiata.

Incidente mortale sul lavoro: papà lecchese muore a Milano

La tragedia è avvenuta alle 18 della Vigilia di Natale in via Zama a Milano. Secondo la ricostruzione fornita dai Vigili del fuoco, prontamente intervenuti sul posto insieme a un'ambulanza e un'automedica accorse in codice rosso, l'operaio dipendente dell'Amsa, l'azienda partecipata che si occupa dell'igiene ambientale a Milano, stava lavorando a bordo di un mezzo della società.

Per cause ancora in corso di accertamento è rimasto schiacciato tra il mezzo utilizzato per la raccolta rifiuti e un' auto parcheggiata. E' stato estratto dai Vigili del fuoco del Distaccamento di piazzale Cuoco coadiuvati dall'Unimog, purtroppo privo di vita.

Sul posto erano presenti anche gli agenti della Polizia di Stato e i tecnici dell'Ats, l'agenzia per la tutela della salute.

Mazzeo, residente alle Quattro Strade a Montevecchia, lascia tre figli.