Incidente lungo la Provinciale, giovane si ribalta con l’auto

Incidente lungo la Provinciale a Beverate di Brivio: un ragazzo di 21 anni si è ribaltato con la sua Bmw. Fortunatamente è rimasto illeso.

Come riporta primamerate.it, lo schianto è avvenuto poco prima delle 12 di oggi, domenica 6 dicembre 2020, lungo la Provinciale nella frazione di Beverate di Brivio. Le cause dell’incidente non sono chiare, probabilmente l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia battente ha contribuito a far perdere il controllo del mezzo al 21enne, che ha finito per ribaltarsi. La dinamica ha fatto pensare a un incidente gravissimo, tanto che sul posto sono giunte automedica, autoambulanza e Vigili del fuoco. Il ragazzo invece è uscito indenne dall’auto e non si è reso necessario il trasporto in ospedale.