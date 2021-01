Incidente all’alba, due giovani feriti

Incidente all’alba di oggi, domenica 24 gennaio 2021, a Olgiate Molgora. Nell’impatto violento sono rimasti feriti un ragazzo di 25 anni e un uomo di 37.

Incidente a Olgiate

Come riportano i colleghi di primamerate, l’incidente è avvenuto oggi, domenica 24 gennaio, poco dopo le 6.30 lungo la Provinciale Como-Bergamo a Olgiate Molgora. La dinamica dello schianto, avvenuta tra un furgone della consegna dei quotidiani e un’utilitaria Kia, è ancora da chiarire. Sul posto, per prestare soccorso ai feriti – un 25enne e un 37enne – due ambulanze, automedica e Vigili del fuoco. Ai due feriti è stato attribuito un codice giallo: le loro condizioni sono dunque serie ma non correrebbero pericolo di vita.