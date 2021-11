Denunciati

Il rogo era scoppiato lo scorso 21 ottobre

Incendio in ditta: nei guai i due fratelli titolari. Il provvedimento arriva al termine delle indagini condotte Carabinieri del NORM della Compagnia di Merate partite dopo un rogo che si era sviluppato nella serata del 21 ottobre scorso ad Airuno in un impianto lavorativo della zona industriale di via Donatori del Sangue.

Incendio in ditta: nei guai per violazioni ambientali i due fratelli titolari

Le fiamme in particolare erano divampate all'interno di una azienda edile e sul posto erano intervenuti i Vigili del Fuoco. Al termine delle indagini i Carabinieri meratesi hanno deferito alla all'autorità giudiziaria i due fratelli, titolari della azienda, per attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Secondo le risultanze investigative i due fratelli avevano stoccato in ditta scarti di legname, rottami ferrosi e macerie di demolizione senza autorizzazione e in violazione di vincoli paesaggistici-ambientali.

I rifiuti raccolti difformemente sono stati sottoposti a sequestro, con affidamento al trasgressore.