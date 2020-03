Inaugurazione Conad, PD Merate: “irresponsabile narcisismo presenzialistico”

Il PD Merate commenta con disdegno la vicenda riguardante l’inaugurazione del Conad di Merate e la presenza del sindaco Panzeri e vicesindaco Procopio all’evento.

“ Non possiamo considerare “nostro” un Sindaco che sotto la fascia tricolore non sa rappresentare tutti i cittadini occupandosi della loro salute e che non si preoccupa di applicare raccomandazioni ed obblighi alla cui osservanza tutti i cittadini sono tenuti”.

“Nei fatti, si comporta da “padrone a casa propria”: anziché rappresentare un esempio di corretta applicazione delle disposizioni superiori, giudica di poter decidere quel che è bene e qual che non è permesso mentre si impongono significative limitazioni alla socialità. Partecipa, tronfio ed impettito, all’inaugurazione di un supermercato in mancanza di alcuna ragione sensata, ma in forza di un puro ed irresponsabile narcisismo presenzialistico, non si preoccupa di osservare quanto un decreto del Presidente del Consiglio prevede”.