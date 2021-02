In pensione il vigile del fuoco Aurelio Fumagalli: il video commovente degli amici pompieri

I vigili del fuoco del distaccamento di Merate lo hanno salutato oggi, lunedì 1 febbraio 2021, con un commovente video di auguri e ringraziamenti. Dopo 31 anni di appassionato servizio Aurelio Fumagalli, per i colleghi semplicemente «Fuma», ha appeso casco e divisa al chiodo. Ufficialmente lo farà però domani, martedì 2 febbraio, nel giorno del suo 61esimo compleanno.

In pensione Aurelio Fuamagalli

«Oggi è l’ultimo giorno di servizio di una delle nostre colonne portanti – esordisce il post pubblicato ieri, lunedì, sulla pagina Facebook dei Vigili del fuoco di Merate – Sarà dura senza di te Aurelio! Grazie per questi 31 anni insieme, ne abbiamo viste di tutti i colori e tu eri sempre presente e con il tuo contributo siamo sempre arrivati alla meta. Grazie di cuore per tutto il tempo che ci hai dedicato con amore e dedizione, hai lasciato una parte di te in tutti noi!».

Il video commovente

«In questi anni ne abbiamo passate tante insieme e devo dire che ho imparato tanto io e anche gli altri ragazzi – ha detto per parte sua il capo distaccamento Leonardo Bonanomi – Hai il tuo carattere, è vero, sei sempre stato un testone, ma hai sempre dato l’anima nel tuo lavoro e di questo ti siamo tutti grati». «Grazie Fuma, grazie Aurelio, grazie Auri, grazie per l’impegno e la costanza in questi anni di servizio, buona vita», gli hanno augurato uno dopo l’altro i colleghi in servizio ma anche in pensione. «Dopo trent’anni anche tu concludi l’attività operativa – ha commentato l’ex capo dipartimento, oggi in pensione, Pierangelo Castelli – Sono stati anni intensi, ma pompieri si è nel cuore e lo si rimane per sempre. Viva i pompieri di Merate, un forte abbraccio virtuale». A sorpresa nel video anche i ringraziamenti del figlio, novello sacerdote, don Riccardo, e della adorate nipotine. «Grazie mille, grazie di cuore a tutti voi – ha risposto commosso Aurelio Fumagalli – è stato bello collaborare con tutti voi in questi anni e con tutti questi auguri mi avete fatto un grandissimo regalo».