In Lombardia nove operatori sanitari positivi dopo il vaccino: lo ha reso noto nella serata di oggi, mercoledì 24 febbraio 2021 Regione Lombardia.

In Lombardia 9 sanitari positivi dopo il vaccino Covid: indagini per capire se si tratta di varianti

Tra gli operatori sanitari lombardi che hanno effettuato la vaccinazione Covid sono state riscontrate 9 positività successive a vaccinazione, estratte dall’elenco dei positivi inviati alla genotipizzazione per ricerca di varianti – si legge nella nota diffusa dal Pirellone – Le indicazioni ministeriali infatti prevedono che le positività in soggetti vaccinati vengano indagate per la ricerca di varianti. Occorre precisare che la genotipizzazione è effettuata su campioni con carica virale elevata “.

Nessun dubbio validità della copertura vaccinale

Una situazione che, secondo la Regione non deve comunque generare nessun tipo di paura e tantomeno sfiducia nei confronti del vaccino che è, e rimane ” la principale arma per vincere la pandemia”.