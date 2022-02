In fiamme una scarpata nel Parco Adda Nord FOTO

Nel meratese

In fiamme una scarpata nel Parco Adda Nord, necessario l'intervento dei Vigili del fuoco per spegnere le fiamme: le foto.

In fiamme una scarpata nel Parco Adda Nord

E' notizia di pochi minuti fa quella si un grande incendio che ha divorato una scarpata in località Duraga a Robbiate, all'interno del Parco Adda Nord. Come riportato da primamerate, si hanno poche informazioni rispetto alle cause che hanno reso necessario, nel pomeriggio di oggi, domenica 27 febbraio 2022, l'intervento dei Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme. Fortunatamente, nonostante si tratti di un luogo spesso popolato durante queste belle giornate domenicali, non ci sono feriti. Probabilmente, proprio uno di questi passanti ha allertato i Vigili, che prontamente si sono precipitati sul posto per evitare che l'incendio si propagasse ancora di più.

Le foto

