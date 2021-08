Terribile incidente nella primissima mattinata di oggi a Merate: un uomo di 50 anni, forse a causa di un malore, ha percorso un tratto di via Bergamo in contromano per poi schiantarsi sulla rotonda. I sanitari hanno fatto tutto il possibile per salvargli la vita ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

In contromano in via Bergamo poi si schianta sulla rotonda, morto 50enne

Saranno le forze dell'ordine accorse sul posto a chiarire con esattezza la dinamica del bruttissimo sinistro avvenuto una manciata di minuti dopo le 7 di questa mattina, giovedì 5 agosto 2021 in via Bergamo, ma quel che è certo è che il 50enne ha perso il controllo della sua Fiat Panda dopo aver percorso l'arteria in senso contrario.

La folle corsa dell'utilitaria è finita sulla rotatoria situata nei pressi del supermercato. Intorno alle 7.15 si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Subito è parsa evidente la gravità della situazione e la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto, con il codice rosso di massima gravità i volontari della Croce bianca di Merate e l'equipe medica con un secondo mezzo di soccorso.

Non solo ma a Merate si è diretto anche l'elisoccorso decollato da Bergamo. I medici hanno soccorso il 50enne e hanno messo in atto le manovre rianimatori ma, come detto, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Articolo in aggiornamento