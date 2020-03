Il vicesindaco compie gli anni: in regalo chiede… donazioni

Un compleanno speciale, con una finalità benefica per dare una mano al personale sanitario dei nostri ospedali che sono alle prese con l’emergenza sanitaria da Coronavirus: lappello arriva dal vicesindaco di Merate Giuseppe Procopio, che ha chiesto agli amici di effettuare una donazione alla raccolta fondi della Fondazione comunitaria del Lecchese onlus.

L’appello del vicesindaco di Merate

Cari Amici,

mercoledì 18 marzo sarà il mio compleanno e le circostanze in cui si presenta questa ricorrenza mi obbligano a fermarmi e fare una riflessione.

Se volgo lo sguardo al passato ho sempre pensato che non vi sia regalo più bello dell’affetto delle persone che scelgono ogni giorno di starci vicino, di sostenerci, di accompagnarci e scelgono di fare questo non solo nella straordinarietà del giorno del compleanno, ma nell’ordinario della vita quotidiana.

Oggi penso al mio prossimo compleanno. Cosa c’è di ordinario?

Siamo precipitati nella “straordinarietà” più assoluta: quella che esce dai binari del conosciuto, quella che, da vocabolario, ha un carattere speciale e temporaneo.

Ma è il valore della “transitorietà” che mi porta a riflettere: come abitare quel carattere di provvisorietà così tanto carico di bisogni,necessità, rischi?

Come possiamo “transitare” quel tempo che si carica di paure, difficoltà, perdite, misure eccezionali?

Ecco: è l’eccezionalità di ciò che stiamo attraversando che mi ha offerto la chiave di lettura.

È l’eccezionalità del momento storico che stiamo vivendo che richiede che ognuno di noi faccia “l’eccezione”.

Eccezione, che deriva dal latino exceptio,, significa “tirare fuori”: essere eccezionali significa tirare fuori se stessi.

E allora, se penso al mio compleanno, io scelgo di essere eccezionale e provare a mettere in moto una “contaminazione positiva” di questa eccezionalità.

Scelgo di fare una donazione agli Ospedali di Merate e Lecco.

Scelgo di uscire dall’ordinario e farmi un regalo per il mio Compleanno. Un regalo che mi permette di tirare fuori ciò che ho dentro in questo momento: il desiderio di sostenere coloro che ai quali la vita ha mescolato le carte, unendo l’ordinario allo straordinario: medici, infermieri, addetti alla disinfezione, personale amministrativo, volontari delle ambulanze…

Io, in occasione del mio compleanno scelgo di dire a loro grazie!

Ed è questo l’invito che rivolgo tutti e a coloro che nella mia vita hanno sempre scelto di farmi un “regalo” in occasione del compleanno: siate l’”eccezione”.

Uscite dall’ordinario e fate la differenza!

Tirate fuori ciò che di buono c’è in ognuno di voi e aiutatemi a offrire sostegno, aiuto, vicinanza alle realtà ospedalieri del nostro territorio.

Io l’ho fatto e chiedo a tutte le persone a me vicine di pensarsi “stra-ordinari” così.

Dove donare ?

La Fondazione comunitaria del Lecchese ha lanciato una raccolta fondi a sostegno dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco che gestisce i presidi ospedalieri di Lecco e Merate, per potenziare l’operatività dei reparti ospedalieri impegnati nel contrasto all’epidemia da coronavirus.

Come donare ?

Per partecipare alla raccolta Fondi le donazioni si possono effettuare sull’Iban

IT28 Z030 6909 6061 0000 0003 286

con la causale “Aiutiamoci”.

Tutte le donazioni daranno diritto ai benefici fiscali previsti dalla normativa vigente.

Le somme raccolte verranno comunicate

Grazie di cuore a chi sceglierà di unirsi al mio Compleanno, meno rumoroso del solito, ma certamente molto più significativo.

Beppe