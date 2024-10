"Il gas è entrato nell'acquedotto" e scatta la truffa: almeno 4 casi nel Lecchese negli ultimi giorni tanto che Lario Reti Holding ha deciso di scendere in campo per mettere in guardia tutti i cittadini.

Diversi gli episodi : il 19 settembre a Lomagna in via XXV Aprile, il 2 ottobre 2024 a Olginate via Diligenza, tra 7 e 8 ottobre a Sirone e a Sirtori. Sedicenti operatori del servizio idrico sono entrati in azione sempre con lo stesso modus operandi: la tecnica utilizzata è quella di segnalare una perdita dalle tubazioni di gas con interferenza sulle condotte dell’acqua (“il gas è entrato nell’acquedotto”). Un pretesto che i malviventi usano come scusa per entrare in casa a controllare l’acqua.

"I truffatori si possono presentare avendo tra le mani oggetti che richiamano apparecchiature usate per il controllo della rete idrica oppure oggetti simili ad erogatori spray. Anche l’abbigliamento non è lasciato al caso: talvolta sono dotati di una pettorina gialla, altre volte il vestiario richiama quello del personale tecnico operativo. La visita si conclude spesso con la richiesta di consegna di denaro o oggetti preziosi o di metterli in un luogo sicuro, che sicuro non è! Lario Reti Holding invita tutti i cittadini alla prudenza, e a segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine eventuali tentativi di frode o casi dubbi".

Non solo ma la società ha anche fornito un utile vademecum con preziosi consigli: