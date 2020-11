I suoi padroni non possono più occuparsene: si cerca una nuova famiglia per Rio in provincia di Lecco. Stiamo parlando di un tenero cucciolone, un batuffolo bianco di un anno di età.

“Oltre alla bellezza c’è molto di più… c’è un cane affettuoso, giocherellone, e con tanta voglia di esplorare il mondo. La sua famiglia non se ne può più occupare e ha chiesto un aiuto – spiegano i volontari che ora si stanno prendendo cura di Rio – Ora si trova in una pensione di emergenza dove abbiamo imparato a conoscerlo e possiamo dire che è un cane compatibile con tutti i suoi simili e con gli umani adulti e bambini. Per Rio cerchiamo una famiglia per sempre, che abbia tempo da dedicargli, che lo consideri parte integrante della vita di tutti i giorni. Rio ama correre, passeggiare, farsi coccolare. E’ un peluche morbido di circa 25 kg, non sterilizzato”.

E’ adottabile previo controlli pre e post affido e con obbligo di sterilizzazione. No box, no catene, no balconi, no perditempo. Per informazioni è possibile contattare Anna al numero 348 3202866.