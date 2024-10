Ennesima mattinata difficile, quella di oggi, martedì 8 ottobre 2024, per i pendolari della linea Tirano - Sondrio - Lecco – Milano: a causa di un guasto tra Varenna e Lierna i treni sono infatti in ritardo.

Guasto tra Varenna e Lierna: treni in ritardo (anche oggi)

"La circolazione della direttrice subisce rallentamenti per un guasto alla linea ferroviaria tra le stazioni di LIERNA e VARENNA ESINO che richiede un intervento di ripristino da parte dei gestori della rete" si legge sul sito di Trenord (qui la situazione in tempo reale)

Si registrano ritardi fino a 20 minuti.

Treni in ritardo - 2815 (TIRANO 06:12 - MILANO CENTRALE 08:43) - 2819 (SONDRIO 08:41 - MILANO CENTRALE 10:43) - 2818 (MILANO CENTRALE 09:20 - TRESENDA-APRICA-TEGLIO 11:57) - 2820 (MILANO CENTRALE 10:20 - TIRANO 12:55) - 2821 (TIRANO 09:08 - MILANO CENTRALE 11:43) - 2822 (MILANO CENTRALE 11:05 - TIRANO 13:55) - 2823 (TIRANO 10:08 - MILANO CENTRALE 12:55) - 2825 (TIRANO 11:08 - MILANO CENTRALE 13:43) - 2855 (COLICO 06:14 - MILANO ROGOREDO 08:26) - 10310 (LECCO 06:05 - SONDRIO 08:00) - 10313 (SONDRIO 05:47 - LECCO 07:45) - 10316 (LECCO 09:15 - SONDRIO 11:10) - 10317 (SONDRIO 07:47 - LECCO 09:45) - 10318 (LECCO 10:15 - SONDRIO 12:10) - 10319 (SONDRIO 08:47 - LECCO 10:45) - 10323 (SONDRIO 10:47 - LECCO 12:45)

Ma quella sulla Tirano - Sondrio - Lecco – Milano non è purtroppo l'unica criticità in questa giornata di maltempo (ricordiamo che è in vigore una allerta meteo arancione per Lecco e rossa per Bergamo): un guasto alla linea elettrica nei pressi della stazione di Garbagnate Milanese paralizza la linea Saronno-Milano.

Dalle 4.30 di martedì 8 ottobre 2024 è sospesa la circolazione lungo la linea Saronno Milano a causa di un grave guasto alla linea elettrica.

I treni non circolano da Saronno a Milano Bovisa. Per raggiungere Milano partendo da Saronno è necessario usare la linea S9 verso Seregno poi S11 verso Camnago e da qui cambiare con treni Fs della linea Como/Chiasso – Milano.

I treni da Como Lago e Como Borghi sono stati cancellati e quelli, pochi, che sono partiti si sono fermati a Saronno a causa del guasto.

Come racconta Prima Saronno, il caos è stato determinato da un guasto alla linea di trazione elettrica nelle stazioni di Garbagnate Milanese e Milano Bovisa a seguito del passaggio del treno 802 partito da Garbagnate Milanese alle 00.33 e diretto a Milano Cadorna. Un guasto sulle cui cause non si hanno ancora certezze e che sono in fase di accertamento.

Per consentire i lavori di ripristino da parte dei tecnici di Ferrovienord, che sono intervenuti immediatamente, è stato necessario sospendere la circolazione tra Saronno e Milano Cadorna. Gli interventi di ripristino, complicati dalle avverse condizioni meteorologiche, sono stati completati alle 7.55.

Una decina i treni soppressi tra cui anche Malpensa Express, e centinaia di viaggiatori e pendolari bloccati nelle stazione di partenza. A Saronno la situazione era particolarmente critica con centinaia di persone affollate davanti agli schermi, nei sottopassaggi, sulle banchine e all’interno dello scalo.

Intorno alle 8 Trenord ha comunicato la conclusione dell’intervento di manutenzione e la ripresa della circolazione su tutte le tratte interessate da ritardi e soppressioni.

Per consultare la situazione in tempo reale situazione cliccate qui.