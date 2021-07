Guardia giurata si ferisce con la sua pistola, ricovero in ospedale

Si è ferito con la sua pistola di ordinanza e le sue condizioni hanno reso necessario il ricovero in ospedale. È successo intorno alle 10 di oggi (3 luglio 2021) e ad essere protagonista di questa vicenda è un uomo di 60 anni, guardia giurata presso l'azienda Clariant di Lomagna.

Guardia giurata si ferisce con la sua pistola

In base alle prime ricostruzioni dell'accaduto, ancora da confermare, l'uomo si sarebbe ferito accidentalmente alla mano con la sua pistola semiautomatica e l'arma sarebbe stata già ritirata. Sul posto sono giunti immediatamente un'autoambulanza e i carabinieri per soccorrere la guardia giurata e monitorare la situazione. Il 60enne è stato trasportato in ospedale a Monza in codice giallo, quindi in condizioni di media gravità. La FOTOGALLERY dell'episodio è disponibile su primamerate.it.