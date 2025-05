Guardia di Finanza di Lecco, maxi sequestro di droga: arrestato corriere con 24 kg di cocaina

La Guardia di Finanza di Lecco ha portato a termine nei giorni scorsi un’importante operazione antidroga che ha condotto all’arresto di un cittadino marocchino, regolarmente residente in Italia, trovato in possesso di 24 chilogrammi di cocaina e 9 grammi di hashish.

L’uomo, imprenditore nel settore del commercio di autovetture dal 2024 e con numerosi precedenti per reati legati agli stupefacenti, è stato fermato durante un controllo stradale notturno in provincia di Milano. All’interno della sua auto, nel vano poggiapiedi del sedile anteriore, i militari hanno scoperto una busta contenente circa 6 chilogrammi di cocaina confezionata in cinque panetti sottovuoto.

Le indagini sono proseguite con una perquisizione presso il domicilio dell’arrestato, situato sempre nel milanese, dove sono stati rinvenuti altri 18 chilogrammi di cocaina e 9 grammi di hashish nascosti in un vano appositamente ricavato sotto la vasca da bagno. All’interno dell’abitazione sono stati inoltre sequestrati strumenti e materiale per il confezionamento delle dosi, tremila euro in contanti e diversi smartphone che saranno analizzati per ricostruire la rete di spaccio e risalire all’organizzazione fornitrice.

Oltre agli stupefacenti, le Fiamme Gialle hanno proceduto al sequestro di due autovetture, di cui una modificata con un doppiofondo artigianale nascosto nel paraurti posteriore, probabilmente utilizzata per il trasporto della droga.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Pavia, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Pavia Torre del Gallo. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto.

L’operazione conferma il costante impegno della Guardia di Finanza nel contrasto ai traffici illeciti e alle organizzazioni criminali coinvolte nello spaccio di sostanze stupefacenti.