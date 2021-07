Green pass: dov'è obbligatorio ora e dove lo sarà in Italia

Il Green Pass come condizione essenziale per accedere a tutti i luoghi pubblici? Il Governo Draghi, al momento, sembra non seguirà il premier francese Emmanuel Macron, ma è al lavoro per estendere il campo di utilizzo della Certificazione Verde nella medesima direzione dei francesi. Solo in una versione più "light".

Green Pass come passepartout nei luoghi pubblici?

La prossima settimana sarà decisiva per capire in che modo l'Esecutivo intende agire per gestire al meglio il contrasto alla pandemia da Covid-19, entrata ora in un altro momento delicato a causa del dilagare della variante Delta.

In Francia il provvedimento è già realtà. Il presidente francese Emmanuel Macron ha deciso di estendere l'utilizzo del Green Pass anche per accedere a luoghi pubblici come bar, ristoranti, ceentri commerciali e mezzi di trasporto quali autobus e treni. Una soluzione drastica ma quanto mai decisiva per contrastare la pandemia da Covid-19, oggi in graduale ripresa a causa del dilagare della variante Delta che, in Francia, rappresenta ormai il 50% dei contagi.

Anche l'Italia si appresta a convertire il Green Pass come passepartout per accedere a tutti i luoghi pubblici?

Dov'è obbligatorio ora e dove lo sarà

AL MOMENTO OBBIGATORIO

Mostrare la Certificazione Verde che attesti la doppia vaccinazione, la guarigione dal Covid-19 o la negatività al tampone, è infatti già prassi obbligatoria per:

viaggiare all' estero

partecipare a matrimoni

entrare nelle Rsa

assistere alle partite negli stadi

ospedali: il Piemonte è la prima Regione che ha già reso obbligatorio il Green pass per le visite parentali e per accedere al pronto soccorso, ma la restrizione potrebbe essere estesa a livello nazionale

IN FUTURO POTREBBE ESSERLO

bar e nei ristoranti dovrebbero continuare a restare ad accesso libero , almeno secondo le ultime indiscrezioni

dovrebbero continuare a restare ad , almeno secondo le ultime indiscrezioni su treni e aerei potrebbe invece arrivare il Green pass obbligatorio

potrebbe invece arrivare il Green pass Green pass obbligatorio anche per palestre e discoteche

anche per e potrebbe diventare obbligatorio anche per concerti, convegni ed eventi in cui si prevedono inevitabili assembramenti

anche per in cui si prevedono inevitabili assembramenti Cinema e teatri? Potrebbe bastare il mix di distanziamento e mascherine attuale

Il Governo Draghi è atteso da una settimana decisiva nella quale dovrà varare un provvedimento complessivo per gestire al meglio il contrasto alla pandemia, tra cui l'estensione dello stato di emergenza e la convinzione che un aumento dei contagi, non dovrebbe corrispondere ad un incremento dei ricoveri ospedalieri.

