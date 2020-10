Grave incendio auto nella serata di ieri, lunedì 12 ottobre 2020 a Merate: due vetture divorate dalle fiamme. Si tratta delle automobili di due giornalisti, Claudio Brambilla e Luisa Biella, delle testate locali Merateonline, Casateonline e Lecconline.

Grave incendio auto: due vetture divorate dalle fiamme

La richiesta di intervento ai Vigili del Fuoco è partita intorno alle 20 di ieri sera. Sul posto, ovvero in via Alessandro Volta, dove le due auto erano parcheggiate a poca distanza l’una dall’altra, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Merate con due squadre. I pompieri hanno lavorato a lungo (il loro intervento si è concluso intorno alle 22) per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i Carabinieri che hanno avviato le indagini per capire l’origine del rogo e se si sia trattato di un gesto doloso.