I funerali di Lorenzo Grignani, il ragazzo di 16 anni tragicamente scomparso in seguito a un incidente stradale a Olginate ,verranno celebrati giovedì 30 gennaio 2025, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di Airuno, paese dove il giovane abitava.

Giovedì l'addio a Lorenzo Grignani, 16enne vittima dell'incidente a Olginate

L’incidente è avvenuto il 24 gennaio 2025, poco prima delle 20, in via Spluga a Olginate. Secondo le prime ricostruzioni, Lorenzo viaggiava in moto in direzione Merate, mentre una Nissan, con a bordo un uomo di 58 anni, procedeva verso Lecco. Sembra che il ragazzo stesse rientrando a casa ad Airuno, dopo una giornata trascorsa a Pescate, dove praticava canottaggio. Lo schianto tra la moto e l'auto è stato fatale per il giovane, e le cause precise sono ancora al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Merate.

Dopo l'incidente, i soccorsi sono stati immediatamente allertati. Sul luogo sono intervenute due ambulanze – una dei Volontari del Soccorso di Calolzio e l'altra della Croce Rossa di Galbiate – insieme a un’auto medica. Nonostante gli sforzi dei sanitari per stabilizzare Lorenzo sul posto e il trasporto in codice rosso all'ospedale Manzoni di Lecco, il giovane è purtroppo deceduto poco dopo.

Le esequie saranno precedute dalla recita del Santo Rosario alle ore 14.30. Al termine della cerimonia, la salma sarà accompagnata per il rito della cremazione.